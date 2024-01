In den frühen Morgenstunden kamen die Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion in Heiligenstadt am Sommerweg zum Einsatz.

Heiligenstadt (ots) - Eine 42jährige Frau entzündete im Badezimmer ihres Gartenhauses ein Teelicht und verließ im Anschluss das Gebäude. In ihrer Abwesenheit entzündete das Teelicht ein Holzregal, sowie weitere Gegenstände im

Badezimmer. Im weiteren Verlauf brannte das Badezimmer in Gänze aus. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.