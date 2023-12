In der Hesseröder Straße drangen am zurückliegenden Wochenende Unbekannte in eine Garage gewaltsam ein.

Nordhausen (ots) - Dort erbeuteten sie Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.