Am 25.12.2023 musste die Polizei wiederholt zu Pkw-Aufbrüchen ausrücken.

Kyffhäuserkreis (ots) - Der oder die unbekannten Täter nutzen meist die günstige Gelegenheit in den Nachtstunden. Sowohl in Sondershausen, Straße der Solidarität und Herrmann-Danz-Straße, als auch in Bad Frankenhausen in der Bahnhofstraße wurden insgesamt an 4 Pkw die Seiten- bzw. Heckscheiben eingeschlagen und aus dem Inneren Handtaschen mit Bargeld und Dokumenten, Geldbörsen und Weihnachtsgeschenke entwendet. Die Sachschäden belaufen sich hierbei auf insgesamt 2700,-EUR. Ärgerlicher ist wohl der Verlust der entwendeten Sachen. Dieser Schaden beläuft sich auf ca. 700,-EUR.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der entwendeten Sachen machen können, werden aufgerufen sich zu melden.



Hiermit wird noch einmal eindringlich durch die Polizei darauf hingewiesen, nicht sorglos Wertgegenstände und Handtaschen im Fahrzeug liegen zu lassen. Gelegenheit macht Diebe!!!