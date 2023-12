Am Samstag wurden in der Johann-Wolf-Straße in Worbis Türen einer Garage abgerissen und in Gänze entwendet.

Heiligenstadt (ots) - Die Türen entstammen einer Spezialanfertigung für die geschützte Lagerung von einem Krankenfahrstuhl vor der Witterung. An der Garage ist ein

Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden.