Am Freitag drangen Diebe in Keller eines Mehrfamilienhauses in der Seehäuser Straße ein.

Bad Frankenhausen (ots) - Durch Zeugen konnte einer der Täter, ein 39 Jahre alter Mann, vor Ort gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein zweiter Täter ergriff die Flucht.

Zur Suche nach dem Flüchtigen kam auch ein Diensthund der Polizei zum Einsatz. Gegen die Männer wird nun ermittelt.

Weiterhin muss nun geklärt werden, ob die Täter etwas erbeutet haben.