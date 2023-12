Am 24.12.2023, gegen 04:00 Uhr fiel im Rahmen eines anderen Einsatzes einem Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dingelstädt das Fehlen zweier Feuerlöscher an der Tankstelle des Raiffeisenmarktes in Dingelstädt, Birkunger Straße auf.

Eichsfeld (ots) - Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit vom 22.12.23, 16:45 Uhr bis zum genannten Feststellungszeitpunkt in Frage. Der Wert der beiden Feuerlöscher wird auf cirka 120,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld entgegen.