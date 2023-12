Am Donnerstag dem 21.12.2023 entwendeten unbekannte Täter in der Brüsseler Straße in Heiligenstadt das vorderen Kennzeichen, B-TO 133 eines abgestellten Transporters Opel.

