Am 30.12.2023 fiel Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes gegen 01:00 Uhr eine männliche Person auf, welche beim Anblick der Polizisten einen zügigen fußläufigen Ortswechsel anstrebte.

Nordhausen, Sundhäuser Straße (ots) - Nach kurzer Verfolgung wurde man des Mannes habhaft und stellte sogleich den Grund für dessen Fluchtreflex fest. Der polizeilich öfter in Erscheinung getretene 52-Jährige führte geringe Mengen von Cannabis und Chrystal Meth bei sich. Diese wurden beschlagnahmt und gegen den Täter ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Doch damit nicht genug: die fahndungsmäßige Überprüfung des 52-Jährigen führte zu der Erkenntnis, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag, welcher eine richterliche Vorführung erforderlich machte. In der Folge wurde der Mann am Nachmittag des 30.12.2023 der JVA Tonna zugeführt.