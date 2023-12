Trotz Durchfahrverbot/Straßensperrung der L 1037 im Bereich der Ibergtalsperre auf Grund von Fahrbahnüberflutung wagte eine PKW-Fahrerin am Montag Abend, den Bereich mit ihrem Fahrzeug zu befahren.

Stempeda (ots) - Hierbei fuhr sich die Fahrerin fest, Wasser drang in das Fahrzeuginnere ein. In der Folge trieb das Fahrzeug einige Meter in Richtung Talsperre ab.Die Fahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Durch die Feuerwehr und den Abschleppdienst erfolgte die Bergung.

Es ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.