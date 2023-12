Anwohner am Weinberg wandten sich am Mittwochabend an die Nordhäuser Polizei.

Nordhausen (ots) - Von dem Gelände der Hochschule hörte man, wie jemand versuche in ein Gebäude einzudringen. Beharrlich sind Klopfgeräusche wahrnehmbar. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt anders dar. Der Mitarbeiter eines Wachschutzes sperrte sich versehentlich aus seinem Wärterhäuschen aus. Er versuchte sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen, in dem sich seine Schlüssel befanden.