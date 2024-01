In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte über eine rückwärtige Tür gewaltsam in eine Tankstelle in der Halle-Kasseler-Straße ein.

Niedergebra (ots) - In den Räumlichkeiten wurde ein Spielautomat gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Automaten. Die Tat ereignete sich etwa zwischen 00.40 Uhr und 01.15 Uhr. Durch die Polizei wurde die vorhandene Videoüberwachung gesichert.