null.

Dingelstädt (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 22.12.2023, 00:00 Uhr bis zum 24.12.2023, 11:00 Uhr in einen Keller in der Anton-Thraen-Straße in Dingelstädt ein und entwendeten daraus alkoholische Getränke im Wert von ca. 35EUR.