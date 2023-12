Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, brannte ein Pkw, der in der Straße An den Linden abgestellt war.

Hohenebra (ots) - Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Gegen 20.30 Uhr war das Feuer gelöscht. An dem Elektroauto entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegenwärtig wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen. Das Auto wurde anschließend abgeschleppt.