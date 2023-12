Die Fahndungsmaßnahmen nach der 13-jährigen Emily H.

Mühlhausen (ots) - konnten gegen 14.30 Uhr eingestellt werden.



Die Vermisste wurde am Nachmittag in Nordrhein-Westfalen wohlbehalten angetroffen.



Gegenwärtig laufen die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Verschwindens von Emily H..



Die an den Ermittlungen beteiligten Polizeibehörden bedanken sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung aller Medienvertreter.



Mit der Beendigung der Fahndungsmaßnahmen bittet die Polizei die Bildnisse von Emily H., zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte, von den Portalen zu entfernen.



Am Mittwoch steht die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen für weitere Auskünfte und O-Töne zur Verfügung.