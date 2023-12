Mit stolzen 1,94 Promille wurde am Freitagabend in der Schönfelder Straße in Artern ein Radfahrer ertappt.

Artern (ots) - Der 43jährige wurde einer Kontrolle unterzogen, da er während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.