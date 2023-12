Den Einsatz von Polizei und Feuerwehr löste am Dienstagnachmittag in Bad Langensalza ein Mann aus, weil er in einer Wohnung Holz in einem Ofen verbrannte, der durch den Schornsteinfeger außer Betrieb gesetzt worden war.

Bad Langensalza (ots) - Da das Schutzglas in der Frontluke fehlte, bestand eine erhebliche Gefahr, dass das brennende Holz aus dem Ofen herausfällt. Der verschlossene Abluftschacht führte zudem dazu, dass der Rauch in das Wohnhaus zog. Die Feuerwehr löschte das Ofenfeuer. Da sich der Bewohner uneinsichtig zeigte, wurde der Ofen anschließend kurzerhand ausgebaut und zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Beamten erstatten Anzeige gegen den Mann.