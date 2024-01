Zu Wiener Klängen wird das neue Jahr in Heilbad Heiligenstadt begrüßt.

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Die Polizeiinspektion Eichsfeld lädt am 12. Januar recht herzlich in das Eichsfelder Kulturhaus zu einem Benefizkonzert ein. Das Polizeiorchester spielt, unter der Leitung von Christian Beyer, am Freitagabend um 19.00 Uhr ein Neujahrskonzert. Der Eintritt zu dem musikalischen Spektakel ist frei. Im Rahmen der Veranstaltung werden Zuwendungen für einen wohltätigen Zweck gesammelt. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten ist eine Voranmeldung erforderlich.

Um sich Sitzplätze für das Konzert des Polizeiorchesters Thüringen zu sichern, werden Sie gebeten, sich bei dem Eichsfelder Kulturhaus anzumelden.



Kontakt:



Eichfelder Kulturhaus



Aegidienstraße 11a

37308 Heilbad Heiligenstadt



Telefon: 03606 / 608060



E-Mail: kulturhaus@kreis-eic.de