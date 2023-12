Eine 18-Jährige befuhr Montag, gegen 15:00 Uhr, mit ihrem PKW die Löwentorstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Heerweg. Im Bereich einen dortigen Rechtskurve (Abzweig Richtung Lipprechterode) verlor die junge Frau aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sich das Fahrzeug drehte, in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Hierbei verletzten sich die Fahrerin sowie eine weitere 13-Jährige Beifahrerin leicht.Beide wurden mittels Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wird von einem Gesamtschaden von mindestens 8.000,- Euro ausgegangen.

Bleicherode (ots) - Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx





Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell