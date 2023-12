Ein Entsorgungsfahrzeug befand sich am Mittwoch zwischen den Ortslagen Breitenbach und Hundeshagen, als plötzlich Qualm aufstieg.

Leinefelde-Worbis (ots) - Gegen 8 Uhr hatte der Fahrer Sperrmüll in sein Fahrzeug geladen. Als er die Rauchentwicklung kurze Zeit später bemerkte, fuhr er zu einer Einmündung, in der er den Sperrmüll abladen konnte. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Warum es zum Brand kam, ist gegenwärtig noch unklar. Die Straße zwischen Breitenbach und Hundeshagen war aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt.