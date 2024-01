Am Montag kam es gegen 14.30 Uhr zum Brand in einem Einfamilienhaus am Strohmühlenweg.

Nordhausen (ots) - Ein 60 Jahre alter Mann, der das Haus allein bewohnte, wurde leblos darin aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Warum es zu dem Brandgeschehen kam, muss nun geklärt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.