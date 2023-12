Am Montagabend standen gegen 21.45 Uhr auf einem Feld im Landkreis Nordhausen zwischen Neuhof und Klettenberg etwa 300 Strohballen in Flammen.

Klettenberg (ots) - Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Eine Brandstiftung kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 12000 Euro geschätzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Feuerwehreinsatzes musste die Landstraße 2064 voll gesperrt werden. Kurz nach 1 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar.



Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Wer kann Angaben zum Brandgeschehen machen? Wem sind möglicherweise im Vorfeld des Brandes Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen, die verdächtig erschienen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.



Aktenzeichen: 0330519