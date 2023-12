Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag im Kyffhäuserkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Großenehrich (ots) - Gegen 8.20 Uhr war ein Linienbus in der Ernst-Thälmann-Straße in der Ortslage Großenehrich aus Richtung Wasserthaleben unterwegs. An einer Engstelle kam dem Bus ein dunkler Pkw entgegen, der den Bus touchierte. Der unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Pkw Kombi gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unfallbeteiligten Pkw oder dessen Fahrer geben? Der Pkw müsste an der Fahrerseite beschädigt sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.



Aktenzeichen: 0337261