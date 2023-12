In der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 8.20 Uhr, wurde durch bislang Unbekannte ein weißer Audi A4 entwendet.

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Parkplatz in einem Wohngebiet in der Athanasius-Kircher-Straße abgestellt. Der gestohlene Audi hat einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.



Aktenzeichen: 0336209