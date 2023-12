Einen Radlader im Wert von etwa 60000 Euro entwendeten Unbekannte von einer Baustelle Am Rieseninger Berg.

Mühlhausen (ots) - In der Zeit von 18.05 Uhr bis 18.50 Uhr ereignete sich der Diebstahl bereits am Mittwoch. Durch eine GPS-Ortung konnte der Radlader wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei in Mühlhausen führt die Ermittlungen in diesem Fall des besonders schweren Falls des Diebstahls.