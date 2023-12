Polizei und Feuerwehr kamen am Mittwoch, gegen 8.40 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Staatsstraße zum Einsatz.

Badra (ots) - Ein Bewohner hatte einen ausgelösten Rauchmelder und Brandgeruch im Hausflur wahrgenommen und die Rettungskräfte verständigt. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner der betroffenen Wohnung offenbar sein Essen zu stark angebraten hatte, sodass es zu der Rauchentwicklung kam. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.