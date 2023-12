null.

Bleicherode (ots) - Am Montag morgen teilte ein Bewohner der Haupstraße mit, dass 2 Reifen seines Fahrzeuges, welches er am Samstag Abend am Straßenrand abstellte, "luftlos" waren.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand auf die Reifen einwirkten und Diese dadurch beschädigten.

Es entstand ca. 200,- Euro Schaden.