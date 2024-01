Ein uneinsichtiger 19jähriger Mann aus Leinefelde sorgte am Sonntag für einen wiederholten Einsatz der Eichsfelder Polizeibeamten.

Heiligenstadt (ots) - In den Morgenstunden versuchte dieser in der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde sich unberechtigterweise Zugang zu einer Wohnung im

Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Der junge Mann wurde durch die Einsatzkräfte an weiteren Handlungen gehindert und während der Anzeigenaufnahme Betäubungsmittel bei selbigem aufgefunden. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. In den Nachmittagsstunden erschien dieser erneut an der Anschrift und versuchte abermals Zugang

zum Mehrfamilienhaus zu erlangen. Dem Missachten des Platzverweises folgte die Verbringung zu seiner Unterkunft für die Silvesternacht - dem Gewahrsamsraum der Polizeiinspektion Eichsfeld. Erneut wurden Betäubungsmittel, sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Der 19jährige Mann hat sich nun diversen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu stellen.