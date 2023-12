Vor allem in den Landkreisen Nordhausen und Eichsfeld hatte die Polizei Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturmtief zu bewältigen.

Nordthüringen (ots) - Im Nordhäuser Landkreis waren zeitweise Straßen durch umstürzende Bäume blockiert. Bei Ilfeld kam ein Fahrzeug witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und aus eigener Kraft nicht wieder zurück auf die Fahrbahn. Sachschäden oder gar Verletzte waren nicht zu beklagen. In der Gemeinde Hohnstein kam es zu einer überfluteten Straße zwischen Pützlingen und Schiedungen.



Im Eichsfeld hatten die Einsatzkräfte unter anderen bei Worbis, Bockelnhagen, Schönau und Wahlhausen mit Bäumen zu tun, die quer über den Fahrbahnen lagen und den Verkehrs ausbremsten. Lediglich in Wahlhausen und im Südeichsfeld kommt es derzeit noch auf zwei Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund umgestürzter Bäume ereigneten sich drei Verkehrsunfälle, bei denen lediglich Sachschaden zu beklagen war.



Bei Lengenfeld unterm Stein wurde die Polizei über Gehölz durch Windbruch auf der Fahrbahn informiert. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr konnten dieses jedoch zügig entfernen, sodass die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.



Aus polizeilicher Sicht war die Unwetterlage beherrschbar und es kam glücklicherweise zu keinen Personenschäden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren in der zurückliegenden Nacht mehr gefordert. Ihnen gilt der Dank für das kooperative Miteinander und die professionelle Zusammenarbeit. Verkehrswege wurden schnell gesichert und von Bruchholz befreit.