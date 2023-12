In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte in der Halle-Kasseler-Straße, die Fassade eines Gebäudes in Brand zu setzen.

Obergebra (ots) - Die vorbeifahrenden Kameraden der Feuerwehr bemerkten den Brand gegen 1.30 Uhr und konnten diesen unmittelbar löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.



Aktenzeichen: 0322174