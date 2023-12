Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in Leinefelde ereignete.

Leinefelde-Worbis (ots) - Gegen 18.30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einer Gaststätte am Bonifatiusplatz und warf einen Feuerwerkskörper in den Gastraum. Ein 79-jähriger Besucher der Gaststätte erlitt hierdurch ein Knalltrauma.

Wer hat den Vorfall bemerkt und kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.



