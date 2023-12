Am Samstagabend erhält der Inspektionsdienst der Nordhäuser Polizei um 21:45 Uhr die Information von der Rettungsleitstelle, dass es in Nohra in der Sondershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall kam, bei dem Personen verletzt wurden.

Nohra (Bleicherode) (ots) - Als die Polizeibeamten kurz nach 22:00 Uhr eintreffen, muss die Unfallstelle für 45 Minuten gesperrt werden.

Was war passiert?

Der 18jährige Fahrer eines VW Golf kam von einer Nebenstraße und beabsichtigte, in die Sondershäuser Straße einzubiegen. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte 33jährige Fahrerin eines Skoda Octavia. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ihr Pkw in einen Vorgarten geschleudert. Glücklicherweise wurden alle Beteiligten nur leichtverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 30.000 EUR geschätzt. Ein Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.