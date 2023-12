Am Sonntag früh gegen 00:45 Uhr kontrollierte die Polizei in Bad Langensalza in der Kurstraße einen 52-jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes.

Bad Langensalza (ots) - Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille, so dass sich der Betroffene noch einer Blutprobe unterziehen musste. Eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde erstattet, dem Fahrer droht ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.