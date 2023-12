Ein 38-Jähriger wurde am Montag Abend, gegen 21:30 Uhr, mit seinem Fahrzeug in der Käthe-Kollwitz-Straße kontrolliert. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Drogentest verlief positiv. Neben einer Blutentnahme erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt.

Nordhausen (ots) - Etwa 90 Minuten später verlief in der Bochumer Straße ein Drogentest bei einer 32-Jährigen E-Scooter Fahrerin positiv, so dass Diese mit zur Blutentnahme musste und nicht weiterfahren durfte.