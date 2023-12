Am 01.12.2023 / 21:30 Uhr befuhr der 38jährige Führer eines schwarzen Pkw Audi in Worbis die Franz-Weinrich-Straße in Richtung Ohmbergstraße.

Nordhausen (ots) - An dem Fußgängerüberweg beim REWE-Markt übersah der Fahrzeugführer den die Straße querenden 41jährigen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger rutschte über die Motorhaube und stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Fußgänger kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein noch nicht bezifferter Sachschaden.