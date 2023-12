Am 30.11.2023 gegen 21:15 Uhr musste der Fahrer eines PKW Ford in Artern, Schönfelder Straße an einer roten Ampel bremsen.

Kyffhäuserkreis (ots) - Auf Grund der schneeglatten Fahrbahn kam der PKW ins Rutschen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden. Zum Abbinden auslaufender Flüssigkeiten kam die Feuerwehr zum Einsatz.