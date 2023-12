Am 30.11.2023 gegen 20:00 Uhr kam in Greußen, Wenigenehricher Hauptstraße der 34- jährige Fahrer eines PKW Mazda bei winterlicher Straße in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommasten und einem Gartenzaun.

Kyffhäuserkreis (ots) - Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Auch hier folgte eine Anzeige und eine Blutentnahme.