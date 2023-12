Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin eines PKW Renault Twingo am 25.12.2023 gegen 13:50 Uhr auf der L 3080 zwischen dem Abzweig Birkenfelde und Uder nach rechts von der Fahrbahn ab.

Birkenfelde (ots) - Sie fuhr zunächst in den Graben und kollidierte dann mit einem Baum. Danach wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000EUR.