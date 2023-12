Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Freitag, den 22.12.2023, in der Zeit von 10:45 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, im Parkhaus der Galerie am Schlossberg in der 2.

Sondershausen (ots) - Parkebene. Als die Geschädigte zu ihrem Pkw VW Passat zurückkam, stellte sie einen Schaden auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür fest. Augenscheinlich war der neben ihr abgestellte

schwarze Pkw /SUV beim Ausparken mit dem VW Passat kollidiert. Anschließend hat der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 gern entgegen.