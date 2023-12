Seit Donnerstag, 30.11.2023, wird die 13-jährige Emily Hofmann vermisst.

Mühlhausen/Thüringen (ots) - Emily ist 163 cm groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, blauen Jeans und schwarzen Stiefeln. Letztmalig wurde sie am 30.11.2023 gegen 14:30 Uhr am Busbahnhof in Mühlhausen gesehen.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspetktion Unstrut-Hainich unter Tel. 03601 4510 oder jeder anderen Polizeidienststelle.