Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 25.11. bis 28.11.2023 in das Kammerforster Rennstieghotel Rettelbusch einzubrechen.

Mühlhausen/Thüringen (ots) - Die Täter scheiterten jedoch an den massiven Brandschutztüren, so dass sie ohne Beute das Hotel verlassen mussten. Sie verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.