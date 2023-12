Unbekannte versuchten vermutlich am zurückliegenden Wochenende in eine Bäckerfiliale in der Rudolf-Breitscheit-Straße einzuberechnen.

Mühlhausen (ots) - Bei dem Versuch in die Verkaufsräumlichkeiten zu gelangen wurde eine Glastür erheblich beschädigt. Das widerrechtliche Eindringen gelang augenscheinlich nicht. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.