Im Zeitraum von Freitagabend 18:30 Uhr bis Samstagmorgen 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem umfriedeten Platz in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt eine Vielzahl an "Weihnachtsbäumen".

Heiligenstadt (ots) - Durch Übersteigen der Umfriedung erlangten die

unbekannten Täter Zugriff auf die "Weihnachtsbäume". Es ist ein Beuteschaden von ca. 2.000 Euro entstanden.