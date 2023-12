Am 24.12.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW VW Passat die Landstreße 1003 von Dietzenrode in Richtung Wahlhausen.

Wahlhausen (ots) - dabei stieß sie mit einem, die Fahrbahn überquerenden Reh zusammen. Das Reh flüchtet nach dem Unfall in den Wald. Am PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR.