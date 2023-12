In der Carl-Schroeder-Straße kam es am 26.01.2023, einem Donnerstag, zu einem Körperverletzungsdelikt.

Sondershausen (ots) - Zwei Männer griffen gegen 14.45 Uhr einen Dritten unvermittelt mit Schlägen an. Ein Zeuge - er wird als älterer Mann beschrieben - schritt ein und stellte die beiden Täter zur Rede. Diese griffen daraufhin wiederum den Zeugen an. Der "ältere Mann" konnte die Angriffe abwehren. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.



Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht nun zur Klärung des Körperverletzungsdeliktes nach dem Zeugen, der die Täter couragiert angesprochen hatte und zur Rede stellte. Er wird gebeten sich bei unter der Telefonnummer 0361/57 43 65100 zu melden.



Aktenzeichen 0028647/2023