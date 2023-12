In der Nacht zu Mittwoch wurden im Unstrut-Hainich Kreis zwei Zigarettenautomaten angegriffen.

Großengottern/Altengottern (ots) - Kurz vor 3 Uhr wurde in der Marktstraße in Großengottern ein Zigarettenautomat durch Unbekannte gesprengt. Der Zigarettenautomat wurde völlig zerstört.

In Altengottern in der Mühlgasse öffneten unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr einen Zigarettenautomaten gewaltsam. In beiden Fällen erbeuteten der oder die Täter Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.



Aktenzeichen: 0336128 (Großengottern) / 0336137 (Altengottern)