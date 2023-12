Am späten Mittwochabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 42-jährigen Fordfahrer in der Eisfelder Straße in Harras.

Harras (ots) - Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,59 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Den Fahrer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.