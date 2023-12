Am frühen Samstagabend wurde zunächst ein 49-Jähriger in Gumpelstadt kontrolliert.

Gumpelstadt / Dermbach / Hämbach (ots) - Dabei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab 0,53 Promille.



Ein weiterer 26-Jähriger Fahrzeugführer wurde Samstagnacht in Dermbach angehalten. Hier ergab der Atemalkoholtest ebenfalls 0,53 Promille.



Anschließend wurde 37-Jähriger in Hämbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser führte sein Fahrzeug ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol. Der Test ergab 0,70 Promille.



In allen 3 Fällen wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.