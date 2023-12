Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch in der Zeit von 12:40 Uhr bis 13:25 Uhr gegen einen Mercedes Bus, der auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis geparkt war.

Zella-Mehlis (ots) - Ohne sich um den Schaden im Bereich der rechten Schiebetür zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0332321/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.