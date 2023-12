Am späten Mittwochabend wollte eine Gruppe, bestehend aus mehreren Männern, in einen Bus, der an der Haltestelle zwischen den Einkaufscentern in der Friedrich-König-Straße in Suhl stand, einsteigen.

Suhl (ots) - Weil die Männer allesamt aber stark angetrunken waren, unterband der im Bus eingesetzte Sicherheitsdienst das Vorhaben. Es folgte eine Auseinandersetzung, bei der einer der Männer, ein 18-Jähriger, schließlich ein Küchenmesser zog, in der Hand hielt und es dem Securitymitarbeiter, der einige Meter entfernt stand, zeigte. Dieser nahm daraufhin ein Reizstoffspray und sprühte es in Richtung des 18-Jährigen. Die inzwischen alarmierte Polizei nahm sich dem jungen Mann an. Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde er in seine Unterkunft gebracht. Dort beruhigte er sich allerdings nicht und drohte weitere Straftaten an. Um diese zu unterbinden, musste der Mann die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.