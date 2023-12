Mittwochabend zündete ein Unbekannter vor einem Wohnhaus in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen einen Böller.

Hildburghausen (ots) - Der 53-jährige Bewohner des Hauses war darüber so erzürnt, dass er aus dem Fenster schrie. Der Unbekannte keifte zurück und so warf der Anwohner erst einen Gegenstand aus dem Fenster, nahm sich dann neben einer Eisenstange auch eine Spielzeugpistole, lief vor das Haus und bedrohte einen vor dem Haus befindlichen 35-Jährigen. Der wiederum ließ sich das nicht gefallen, zückte ein Messer und hielt es dem Älteren an den Hals. Bei den bloßen Drohgebärden blieb es nicht und beiden Männer gingen sich körperlich an. Sie verletzten sich glücklicherweise nur leicht und wollten auch nicht zum Arzt. Die alkoholisierten Streithähne erwartet nun eine Anzeige.